Mor una dona en l'incendi d'un pis al districte de l'Eixample de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Una dona d'uns 60 anys ha mort aquest dilluns a la matinada en un incendi declarat en un habitatge del número 102 del carrer Urgell de Barcelona, al districte de l'Eixample, informa el consistori en un comunicat.
Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís cap a les 4 hores, s'hi han desplaçat amb 13 dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha provat de reanimar-la sense èxit.
CINC ATESOS
Els equips d'emergència també han atès 5 persones, que han estat traslladades en estat menys greu a un centre hospitalari.
Al lloc dels fets també hi han acudit diverses patrulles de la Guàrdia Urbana.
L'Ajuntament ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials (Cuesb) per atendre els afectats per l'incident.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'incendi.