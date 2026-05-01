Mor una dona en l'incendi d'un habitatge a Sant Pau de Segúries (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
GIRONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge al carrer Major de Sant Pau de Segúries (Girona) la matinada d'aquest divendres i un home que estava a l'interior de la casa ha resultat ferit i ha estat evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat menys greu.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat van rebre l'avís a les 1.13 hores de la nit i es van desplaçar 3 dotacions, amb dos camions d'aigua i una autoescala i, en arribar al lloc del sinistre, van comprovar que l'incendi afectava a la cuina de la casa, on es va trobar el cos de la dona sense vida.
Una vegada extingit l'incendi, que ha cremat la campana extractora i altres utensilis de cuina, els bombers han fet tasques de ventilació, mentre que el SEM ha activat tres ambulàncies i els Mossos d'Esquadra han activat quatre indicatius de la unitat d'investigació per fer-se càrrec de les diligències.
INCENDI A SABADELL
D'altra banda, en un altre incendi en la cuina d'un habitatge a Sabadell (Barcelona), diverses persones han patit intoxicació per fum.
Els Bombers han rebut l'avís a les 5.49 hores del matí d'aquest divendres i han desplaçat tres dotacions al lloc del sinistre, on han comprovat que els veïns havien apagat l'incendi.