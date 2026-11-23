BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha mort a l'hospital després de resultar ferida greu per la caiguda d'un arbre a l'avinguda Meridiana de Barcelona el 12 de novembre, han confirmat fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat aquest dilluns el 'Tot Barcelona', l'accident es va produir a l'altura del carrer Garcilaso i va acabar amb dos vianants ferits, un dels quals és la dona, que va morir "uns dies després".
El servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi per aclarir els motius de la caiguda de l'arbre.