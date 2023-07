Mor una dona en caure amb el cotxe en un canal de Sant Pere Pescador (Girona)

GIRONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Una dona va morir dissabte a la nit en caure amb el cotxe en un canal de Sant Pere Pescador (Girona), segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest diumenge.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís pocs minuts després de les 23 hores i hi van traslladar 10 dotacions, inclòs el Grup d'Actuacions Especials (Grae) Subaqüàtic, que va fer les comprovacions per descartar que hi hagués més ocupants del cotxe.

Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-la, però no van poder salvar-li la vida.