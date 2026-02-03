Mor una dona atropellada per un camió a la C-243b a Sant Sadurní d'Anoia

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha mort atropellada per un camió aquest dimarts al matí al punt quilomètric 18,1 de la carretera C-243b a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per causes que encara s'investiguen, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'avís s'ha produït a les 9.08 hores i els Mossos d'Esquadra han activat sis patrulles, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat.
Es tracta de les sisena víctima mortal a les carreteres catalanes des que va començar el 2026.