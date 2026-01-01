Mor una dona en un accident de trànsit a l'N-II a Malgrat de Mar (Barcelona)

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Una dona va morir la nit d'aquest dimecres a conseqüència de la sortida de via d'un turisme que circulava per l'N-II a l'altura de Malgrat de Mar (Barcelona), per la qual altres dos homes, el conductor i l'acompanyant, han quedat ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital de Mataró (Barcelona).
Per causes que s'estan investigant, el turisme es va sortir de la via, va caure en una zona boscosa i es va incendiar causant la mort d'una dona que anava en la part posterior del vehicle.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 23.43 hores d'aquest dimecres i van activar cinc patrulles i, a més, es van desplegar quatre dotacions de bombers i quatre unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).