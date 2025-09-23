Mor una dona de 84 anys que van atropellar dilluns a l'avinguda Meridiana de Barcelona

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 84 anys ha mort aquest dimarts a l'Hospital de Sant Pau, on estava ingressada després de ser atropellada dilluns a les 14.55 hores a l'altura del número 385 de l'avinguda Meridiana de Barcelona.
A causa del sinistre, la dona va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau on ha mort aquest dimarts al matí, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de la Guàrdia Urbana per fer l'atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre, a més d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); aquesta és la setena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025.