Publicat 13/08/2026 21:58

Mor una dona de 84 anys ofegada en una piscina de Castelldefels (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Uns sanitaris treballen en una ambulància, a 16 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -

Una dona de 84 anys ha mort ofegada aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels (Barcelona), informa en un comunicat Protecció Civil.

El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís a les 15.04 hores, després de la qual cosa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat 3 ambulàncies, mentre que els Mossos d'Esquadra han activat altres 3 unitats, dues de seguretat ciutadana i una d'investigació.

Es tracta de la víctima mortal número 11 en piscines de Catalunya des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny, a més d'al voltant de 30 persones que han resultat ferides.

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