Mor una dona de 84 anys ofegada en una piscina de Castelldefels (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 84 anys ha mort ofegada aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels (Barcelona), informa en un comunicat Protecció Civil.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís a les 15.04 hores, després de la qual cosa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat 3 ambulàncies, mentre que els Mossos d'Esquadra han activat altres 3 unitats, dues de seguretat ciutadana i una d'investigació.
Es tracta de la víctima mortal número 11 en piscines de Catalunya des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny, a més d'al voltant de 30 persones que han resultat ferides.