Mor una dona de 83 anys durant un incendi al districte de Nou Barris a Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 31 des. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 83 anys ha mort aquest dimecres per la tarda en un incendi al carrer Cistellet número 27 del districte de Nou Barris, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Bombers de Barcelona n'han rebut l'avís a les 17.30 i hi han enviat 6 dotacions que han extingit el foc, originat per causes que es desconeixen, en un sofà de l'immoble.
També hi han anat la Guàrdia Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i els Mossos s'encarreguen de la investigació.