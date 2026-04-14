Mor una dona de 83 anys després d'un sinistre amb un vehicle a Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 83 anys ha mort aquesta matinada després de veure's implicada dilluns en un sinistre de trànsit amb un vehicle, a la cruïlla dels carrers Ciutat de Balaguer i Sant Màrius del districte de Sarrià-Sant Gervasi, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit de la Guàrdia Urbana (UCAT) per obrir una investigació i esclarir-ne les causes.
Es tracta de la cinquena víctima mortal per sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona des de començaments del 2026.