Mor una dona de 78 anys ofegada en una piscina de Sant Vicenç de Montalt

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 78 anys va morir diumenge a la tarda després d'ofegar-se en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), informa un comunicat de Protecció Civil aquest dilluns.
Es va rebre una avís al telèfon d'emergències 112 a les 16.59 hores que hi havia una persona surant a l'aigua i que l'havien tret a l'exterior de la piscina, tot i que ja no respirava.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar dues ambulàncies, mentre que els Mossos d'Esquadra hi van desplaçar 3 patrulles.
Es tracta de la vuitena víctima mortal a les piscines de Catalunya des de l'inici de la temporada de bany el passat 15 de juny.
Així mateix, una vintena de persones han resultat ferides en ofegaments a les piscines de Catalunya des de l'inici de la temporada, la majoria infants.