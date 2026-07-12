Mor una dona de 71 anys a la platja del Coco de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 71 anys ha mort el matí d'aquest diumenge a la platja del Coco de Badalona (Barcelona) després de patir una parada cardiorespiratòria.
Segons ha informat l'Ajuntament de Badalona en un missatge a X recollit per Europa Press, la dona ha començat a trobar-se malament, amb dificultats respiratòries, quan estava a la sorra i, posteriorment, ha entrat en parada.
Els socorristes, presents a la zona abans de l'inici del servei, han començat les tasques de reanimació, que ha seguit el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalment no han pogut salvar la vida de la dona.