Mor el dissenyador italià Valentino als 93 anys

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El dissenyador italià Valentino Garavani, fundador de la signatura Valentino, ha mort aquest dilluns als 93 anys a Roma, segons han confirmat la seva fundació i Giancarlo Giammetti, cofundador de la signatura i exparella del dissenyador, en una publicació en Instagram.
"Valentino Garavani va morir avui en la seva residència a Roma, envoltat dels seus sers estimats", ha escrit la fundació en el seu perfil, on també han anunciat que la vetlla se celebrarà en PM23, en la Piazza Mignanell número 23 durant el dimecres 21 de gener i el dijous 22 de gener, d'11:00 a 18:00 hores (hora local).
El funeral tindrà lloc aquest divendres 23 de gener en la Basílica de Santa Maria dels Ángels i els Màrtirs, en Piazza della Repubblica 8, a Roma, a les 11:00 hores.
El fundador de Valentino, que va néixer en Voghera (Lombardía) va viatjar de la seva localitat natal cap a París per estudiar moda, on va començar a col·laborar amb grans cases d'alta costura i on va treballar junt amb dissenyadors com Jean Dessès, Guy Laroche o Balenciaga.
Retirat des de 2008, durant la seva carrera ha vestit a dones com Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, Sharon Stone, la reina Rania de Jordània, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway, entre altres.