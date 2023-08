Mor el director de 'L'exorcista', William Friedkin, als 87 anys

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El director de cinema William Friedkin (Chicago, 1935) ha mort aquest dilluns als 87 anys d'edat a Los Angeles, segons ha confirmat la seva esposa i exproductora Sherry Lansing i ha publicat 'The Guardian'.

El nord-americà va guanyar un Oscar amb 'The French Connection' el 1971 i va guanyar molta popularitat el 1973 amb l'estrena de la mítica pel·lícula de terror 'L'exorcista'.

A més, al llarg de la seva trajectòria ha obtingut premis i nominacions en certàmens com els Globus d'Or i festivals com Cannes, Locarno, Sitges o Venècia.

Entre les seves pel·lícules destaquen 'The Night They Raided Minsky's' (1968), 'Els nois de la banda' (1970), 'The French Connection' (1971), 'L'exorcista' (1973), 'Sorcerer' (1977), 'Cruising' (1980), 'Viure i morir a Los Angeles' (1985), 'Jade' (1995), 'Rules of Engagement' (2000) i 'The Hunted' (2003).