Mor el director de fotografia Tomàs Pladevall als 79 anys

Va ser director d'il·luminació de les cerimònies dels JJOO de Barcelona
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El director de fotografia Tomàs Pladevall, Premi Gaudí d'Honor 2022 i director d'il·luminació de les cerimònies d'obertura i clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, s'ha mort als 79 anys, ha informat aquest dimecres l'Acadèmia del Cinema Català en una anotació a les seves xarxes.
"El mestre de la llum i Gaudí d'Honor Tomàs Pladevall ens ha deixat", ha assegurat l'Acadèmia, que amb aquest premi va guardonar per primera vegada amb aquesta distinció un director de fotografia.
Pladevall va néixer el 25 de novembre del 1946 a Sabadell (Barcelona) i en la seva carrera va treballar amb cineastes com Francesc Bellmunt, Pere Portabella, Bigas Luna, Jordi Cadena, Gonzalo Herralde, José Luis Guerín, Rosa Vergés, Josep Maria Forn, Ventura Pons, Carlos Benpar i Manuel Huerga, entre d'altres.
TRAJECTÒRIA
A banda de més d'una cinquantena de llargmetratges, va fotografiar una setantena de produccions per a televisió entre pel·lícules, capítols de sèries i minisèries, més de 400 produccions curtes i desenes d'obres de teatre, concerts i espectacles en viu, com el cas de la direcció d'il·luminació de les cerimònies d'inauguració i clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Pladevall va estudiar Enginyeria Tècnica i Disseny Industrial i es va diplomar com a director de fotografia per l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid, i les seves primeres experiències amb la càmera es remunten a la infància gràcies a l'afició del seu pare i la tradició del cinema amateur a Catalunya.
El 1974 va rodar el seu primer llargmetratge de la mà de Francesc Bellmunt, 'Robin Hood nunca muere', amb el qual també va treballar en títols com 'Canet Rock' i 'La nova cançó', i també ha treballat al llarg dels anys a 'Actrius' de Ventura Pons; 'El sopar' i 'El silenci abans de Bach' de Pere Portabella, i 'El jovencito Drácula' i 'Cineastes contra magnats' de Carles Benpar, entre moltes altres.
Retirat dels rodatges des del 2012, Pladevall va mantenir una trajectòria com a docent a diverses universitats i escoles, entre les quals destaca l'Escac, on va impulsar el Màster Internacional de Direcció de Fotografia, i va rebre guardons com el Premi Sant Jordi de Cinematografia 1999, dos Premis de la Generalitat al millor tècnic de l'any el 1986 i 1987 i el Prisma d'Honor 2013 de l'AEC, l'associació espanyola de directors de fotografia.