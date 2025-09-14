Mor un dels ferits en el tiroteig en un parc de Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Un dels ferits que es trobava en estat crític després del tiroteig en un parc de Mollet del Vallès (Barcelona) ha mort a l'hospital, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest diumenge.
Els Mossos van rebre un avís d'un incident amb arma de foc al parc dels Colors de Mollet prop de les 0:35 de dissabte, on van trobar tres ferits greus per arma de foc, dos en estat crític i un de menys greu.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació que es troba en secret de sumari per esclarir els fets.