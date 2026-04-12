Mor un dels escaladors ferits a Montserrat (Barcelona) en caure'ls unes pedres dissabte

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escalador de 30 anys ferit dissabte per la tarda en caure-li unes pedres escalant en el sector Columpi de Montserrat, al Bruc (Barcelona), ha mort, informen aquest diumenge fonts sanitàries a Europa Press.
L'home va quedar ferit crític, igual que una altra escaladora, una dona també de 30 anys, i Bombers de la Generalitat els van rescatar, mentre que el SEM els va evacuar a dos hospitals.
Els bombers havien rebut l'avís a les 16.30 que hi havia dos ferits inconscients en una zona d'escalada prop del pàrquing de Can Jorba.