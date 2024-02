Mor el crític teatral Joan Anton Benach

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El crític teatral i periodista català Joan Anton Benach, nascut el 1936 a Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha mort.

Entre el 1979 i el 1983 va ser delegat dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, moment en el qual va revitalitzar la programació del Festival Grec.

Es va iniciar com a crític teatral a El Correo Catalán i va continuar a La Vanguardia, i a més va fundar i va dirigir la revista 'Barcelona, Metròpoli Mediterrània'.

COLLBONI RECORDA EL CRÍTIC

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dissabte a la nit la seva mort en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Collboni l'ha descrit com una "figura clau" per a la cultura de la ciutat i ha recordat moments com l'arribada de Peter Brook, que va escollir el Mercat dels Flors com a nou espai escènic.