Mor el copilot d'un turisme en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar

GIRONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal registrada aquest dilluns a la C-63 a Lloret de Mar (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.10 hores després que, per causes que s'investiguen, un turisme i un tot terreny hagin xocat frontalment, en què ha mort el copilot i ha resultat ferit greu el conductor del mateix vehicle, mentre que l'únic ocupant del tot terreny n'ha sortit il·lès.
Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha traslladat el ferit greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.