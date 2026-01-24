Mor una conductora en xocar contra un senglar a l'N-340 a l'Ampolla (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Una conductora de 30 anys va morir dissabte a la nit en xocar contra un senglar a l'N-340 a l'Ampolla (Tarragona), fet pel qual va bolcar i es va sortir de la via.
La veïna d'Alzira (València) S.V.D. era l'única ocupant del vehicle en l'accident, de què els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.35, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
És la segona persona morta enguany en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.