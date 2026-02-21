Mor una conductora en xocar amb un tot terreny en la C-26 a Artesa de Segre (Lleida)

LLEIDA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Una conductora ha mort aquest divendres en xocar frontalment amb un tot terreny quan circulava amb el seu cotxe per la C-26 a l'altura d'Artesa de Segre (Lleida), segons ha informat aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La conductora, una dona de 36 anys veïna de Mollerussa (Lleida), era l'única ocupant del turisme, mentre que els 5 ocupants del tot terreny van ser traslladats en estat lleu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Després de l'accident, pel qual es van activar 6 patrulles de Mossos d'Esquadra, 5 de Bombers de la Generalitat i 4 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja són 12 les persones que han mort en les carreteres catalanes en el que va d'any.