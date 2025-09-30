Mor la conductora del turisme implicat en l'accident a la C-58 a Vacarisses (Barcelona)

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La conductora del turisme implicat en l'accident aquest dimarts entre un camió i un turisme a la C-58 a Vacarisses (Barcelona) ha mort, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 28,20; els Mossos han rebut l'avís a les 14 hores; encara es desconeixen les causes per les quals han col·lisionat frontalment els dos vehicles i la C-58 es manté tallada i amb retencions en tots dos sentits.
S'han activat 5 patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); i amb aquesta ja són 112 víctimes mortals a les carreteres catalanes des de començaments d'any, segons dades provisionals.