Mor la conductora d'un turisme en un xoc frontal a la GI-555 a Sils (Girona)

GIRONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un turisme ha mort en un xoc frontal a la GI-555 a Sils (Girona) aquest dilluns sobre les 6.10 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'estan investigant, han col·lisionat frontalment 2 turismes i, a conseqüència del xoc, ha mort la conductora d'un dels cotxes i l'altra ha resultat ferida greu, sent aquesta última traslladada a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
Arran del sinistre, que obliga a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s'han activat 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
A causa de l'accident es produeix 1 quilòmetre de retencions, ha apuntat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una altra publicació a 'X'.
Amb aquesta víctima, són 99 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.