Mor la conductora d'un turisme en un accident a Santa Maria de Merlès (Barcelona)

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La conductora d'un turisme va morir dilluns a les 20.18 hores després d'un accident a la C-62 a Santa Maria de Merlès (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimarts.

Per causes que encara s'investiguen, l'accident es va produir en una col·lisió frontal entre dos turismes i, com a conseqüència del xoc, va morir la conductora d'un dels vehicles, de 22 anys, mentre que l'altra va resultar ferida menys greu i va ser traslladada fins a l'Hospital de Vic (Barcelona).

Arran de l'incident, que va obligar a tallar la via en els dos sentits, es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra; 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies i l'equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).