Mor la conductora d'un cotxe en xocar amb un camió a la C-37 a Igualada (Barcelona)

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La conductora d'un cotxe ha mort aquest divendres al matí en xocar frontalment amb un camió a la via C-37 al seu pas per Igualada (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

L'incident s'ha produït al punt quilomètric 66,5 de la C-37 a Igualada i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5.22 hores.

El turisme i el camió han xocat frontalment "per causes que encara s'estan investigant" i com a conseqüència de la col·lisió la conductora del turisme ha mort.

S'han activat 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i en quant a l'afectació viària, la carretera està tallada en tots dos sentits de la marxa i es fan desviaments.

El Servei Català de Trànsit ha informat que amb aquest s'han produït ja 145 morts per accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.