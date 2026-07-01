Mor la conductora d'un cotxe en un xoc frontal a la BV-2244 a Sant Sadurní (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un turisme ha mort aquest dimecres al migdia en un xoc frontal amb un camió a la BV-2244 a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'avís de l'accident ha estat a les 13.24, quan per causes que s'investiguen s'ha produït la col·lisió frontal i la dona, de 50 anys, ha acabat morint.
La carretera s'ha hagut de tallar en tots dos sentits fins a les 16 hores i hi han acudit cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).