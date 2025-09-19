Mor la conductora d'un camió en un accident a l'AP-7 a Borrassà (Girona)

GIRONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un camió ha mort aquest divendres en un accident a l'autopista AP-7 a l'altura de Borrassà (Girona), informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
La dona ha mort quan, per causes que encara s'estan investigant, el seu camió, de matrícula romanesa, ha col·lisionat amb un altre.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.31 hores.
S'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions de Bombers de la Generalitat i 4 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'AP-7 en sentit nord segueix tallada, i es registren 6 quilòmetres de retencions.