Mor un conductor en xocar amb un altre que circulava contra direcció a la Jonquera (Girona)

GIRONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 61 anys ha mort aquest dissabte a la nit després de xocar frontalment amb un altre turisme que circulava contra direcció per l'AP-7 a l'altura de la Jonquera (Girona) per causes que s'investiguen.

El conductor de l'altre vehicle té ferides greus i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra acusat de delictes contra la seguretat del trànsit i d'homicidi, informa Trànsit en un comunicat.

Amb aquesta víctima són 66 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2023.