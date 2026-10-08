Mor un conductor en un xoc frontal a l'LP-2015 a Belianes

LLEIDA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Un conductor de 67 anys ha mort aquest dijous al matí en un xoc frontal en el qual s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'LP-2015 a Belianes (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'investiguen, tots dos vehicles han xocat i un dels conductors ha quedat atrapat, posteriorment l'han excarcerat els Bombers de la Generalitat però finalment ha mort.
L'accident ha obligat a tallar la via en tots dos sentits i s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers i 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, a banda de l'equip de suport psicològic.