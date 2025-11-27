Mor un conductor en sortir de la via a l'A-2 cap a l'AP-7 a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous al matí en sortir de la via a l'enllaç de l'A-2 cap a l'AP-7 a Martorell (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
Els fets s'han produït a les 6.10 hores quan, per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i ha xocat amb una tanca de protecció i, com a conseqüència, el conductor i únic ocupant ha perdut la vida.
Fins al lloc dels fets, s'hi han traslladat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).