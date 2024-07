LLEIDA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres poc abans de les 12 en sortir de l'LV-2001 a Mollerussa (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Era un veí de Torregrossa (Lleida) de 91 anys, R.S.C., i l'únic ocupant del cotxe, que ha sortit del via per causes que s'investiguen.

És la víctima mortal número 77 en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.