Mor un conductor en una sortida de via a la BP-5207 a L'Esquirol (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Un conductor ha mort aquest dimarts al migdia en una sortida de via en la BP-5207 en el terme municipal de L'Esquirol (Barcelona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El sinistre s'ha produït en el punt quilomètric 3,4, on per causes que s'investiguen un camió ha bolcat i el seu conductor ha mort.
L'accident ha obligat a tallar la via, que segueix tallada a les 17.45 hores, i s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions de bombers i una unitat i un helicòpter medicalitzat del SEM.