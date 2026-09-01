Publicat 01/09/2026 18:06

Mor un conductor en una sortida de via a la BP-5207 a L'Esquirol (Barcelona)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya)
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha mort aquest dimarts al migdia en una sortida de via en la BP-5207 en el terme municipal de L'Esquirol (Barcelona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

El sinistre s'ha produït en el punt quilomètric 3,4, on per causes que s'investiguen un camió ha bolcat i el seu conductor ha mort.

L'accident ha obligat a tallar la via, que segueix tallada a les 17.45 hores, i s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions de bombers i una unitat i un helicòpter medicalitzat del SEM.

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