Mor el conductor d'una motocicleta en una sortida de via a l'A-2 a Cornellà (Barcelona)

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a les 10.26 hores en una sortida de via a l'autovia A-2 al seu pas per Cornellà de Llobregat (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, la moto ha sortit de la via i el conductor, de 65 anys, ha estat traslladat en estat crític fins a l'Hospital de Bellvitge, on finalment ha mort.

Així mateix, a la moto també hi viatjava una acompanyant, que ha resultat il·lesa, i arran de l'accident s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).