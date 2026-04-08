Mor el conductor d'una moto després d'un accident a l'N-340a a la Canonja (Tarragona)

TARRAGONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'una moto ha mort després d'un accident amb un cotxe a l'N-340a a la Canonja (Tarragona) produït a les 6.21 hores d'aquest dimecres.
Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per encalç entre un turisme i una motocicleta i, a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Arran del sinistre s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); amb aquestes víctima, són 23 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.