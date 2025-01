Mor el conductor d'una moto en un accident a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una moto ha mort aquest dimarts sobre les 20.43 hores en un accident a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per envestida entre una motocicleta i un camió, on al seu pas també es va veure implicat en l'accident un turisme, i, a conseqüència del xoc, va morir el conductor i únic ocupant de la motocicleta, un jove de 27 anys veí de Barcelona.

Arran del sinistre, que va obligar a tallar un carril en sentit nord, es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).