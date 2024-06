BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El conductor de la grua que va xocar divendres a la tarda amb un camió a l'A-2 a Collbató (Baix Llobregat) ha mort, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Ja hi ha 64 morts per accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

El xoc va obligar a tallar temporalment la via en sentit Barcelona i el conductor va ingressar ferit crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), on ha mort.