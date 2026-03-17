Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal a la C-14 a Alcover

TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dimarts al matí després d'un xoc frontal amb un camió al punt quilomètric 26,1 de la C-14 a Alcover (Tarragona), on també hi ha hagut un altre vehicle implicat.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, en l'accident ha mort l'únic ocupant de la furgoneta, mentre que els conductors dels altres dos vehicles implicats han estat traslladats al Pius Hospital de Valls (Tarragona) en estat lleu.
S'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han recuperat el cos de la víctima mortal, i un helicòpter i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, la C-14 està tallada en tots dos sentits de la marxa i el SCT recomana la T-742 com a via alternativa.
Amb aquesta víctima, ja són 19 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de començaments d'any.