Mor el conductor d'una furgoneta per un xoc a la B-23 a Sant Joan Despí (Barcelona)

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit en el punt quilomètric 5 a la B-23 a Sant Joan Despí (Barcelona) en sentit Martorell.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.44 després que, per causes que s'investiguen, han xocat per encalç un turisme i una furgoneta, per la qual cosa ha mort del conductor i únic ocupant de la furgoneta, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

El mort és la víctima mortal número 95 en accidents de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya aquest any.