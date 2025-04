Mor el conductor d'una furgoneta en un accident en l'AP-7 a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest divendres en un accident a l'AP-7 a Martorell (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.

Per causes que encara s'estan investigant, la furgoneta ha patit una sortida de via i ha col·lisionat amb la tanca, causant la mort del conductor i únic ocupant del vehicle.

Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons dades provisionals.