Mor el conductor d'un turisme en xocar amb un camió a l'N-II al Far d'Empordà (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns en xocar frontalment amb un camió a l'N-II al Far d'Empordà (Girona), en el xoc del qual també ha resultat ferida l'acompanyant que anava a l'interior del turisme, traslladada a l'Hospital Josep Trueta.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.26 hores i el conductor era un home de 72 anys i veí de Roses (Girona).
L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 752 de la via i el conductor del camió ha patit ferides de poca consideració.