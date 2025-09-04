Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal amb un camió a l'N-240 a Lleida

LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous a la tarda en una col·lisió amb un camió en el punt kilomètric 87 de l'N-240 a Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.22 hores quan, per causes que s'investiguen, el cotxe i el camió han patit una col·lisió frontal.
Arran del sinistre s'ha tallat la via en tots dos sentits, s'han activat 5 patrulles de Mossos, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida del conductor.