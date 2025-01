Mor el conductor d'un turisme en un xoc amb un camió a l'N-II a Vilassar de Mar (Barcelona)

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un cotxe ha mort aquest divendres al matí en una col·lisió frontal amb un camió a l'N-II, al punt quilomètric 640,9 a l'altura de Vilassar de Mar (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, un turisme i un camió han xocat frontalment i, com a conseqüència de la col·lisió, el conductor i únic ocupant del cotxe ha mort.

Els Mossos han rebut l'avís a les 9:45 del matí i s'han activat 7 patrulles policials, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat que han dut a terme les tasques d'excarceració i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'N-II continua totalment tallada i es fan desviaments senyalitzats per l'interior de la població.

Amb aquesta víctima, ja són set les persones mortes en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.