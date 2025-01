Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via a la B-522 a Gurb (Barcelona)

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns a les 9.11 hores en sortir de la via B-522 a Gurb (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, el turisme ha sortit de la via i ha xocat amb un camió que estava aparcat fora de la carretera.

Arran de l'accident s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).