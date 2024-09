Mor el conductor d'un turisme en sortir de l'N-340 a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns a la matinada en sortir amb el vehicle de la carretera N-340 a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dilluns.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 3.31 hores quan, per causes que encara s'investiguen, el turisme ha sortit de la via i ha caigut d'una alçada de 5 metres i, com a conseqüència, ha mort el conductor de 29 anys.

Arran del sinistre s'han activat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra; 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, i 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).