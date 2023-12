Mor el conductor d'un turisme en una sortida de via a la C-58 a Ripollet (Barcelona)

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous de matinada en una sortida de via a la C-58 a Ripollet (Barcelona) en col·lidir amb "un pal de la mitjana" per causes que encara s'estan investigant.

El copilot ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 141 les persones que han mort en accident de trànsit el 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.