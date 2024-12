Mor el conductor d'un turisme després de sortir-se de la via a la T-331 a Ulldecona (Tarragona)

TARRAGONA 21 des. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un turisme i únic ocupant del vehicle ha mort després de sortir-se de la via al punt quilomètric número 3 de la T-331 a Ulldecona (Tarragona) per causes que encara s'investiguen.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident aquest divendres a les 19.49, i la víctima té 30 anys i és veí d'Ulldecona, informa el Servei Català de Trànsit aquest dissabte en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 131 les persones mortes en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.