Mor el conductor d'un turisme en una col·lisió frontal a l'N-340 a Roda de Berà (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a l'N-340 a Roda de Berà (Tarragona) aquest dilluns a les 12.18 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una col·lisió frontal entre una autocaravana i un turisme i, a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del turisme, mentre que el conductor de l'autocaravana ha resultat il·lès.
Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, ja són 30 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.