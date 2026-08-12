Mor el conductor d'un tractor en una sortida de via a Mas de Barberans (Tarragona)

TARRAGONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un tractor ha mort aquest dimecres al matí en una sortida de via a la T-1025 a Mas de Barberans (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10.56 hores quan, per causes que ara s'investiguen, el tractor ha tingut una sortida de la via en sentit Santa Bàrbara i ha bolcat, i ha quedat atrapat el conductor, que ha mort.
Arran d'aquest incident s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, pel que fa a l'afectació viària, s'ha habilitat un pas alternatiu.