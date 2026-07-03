Mor el conductor d'un tractor en una sortida de via a les Borges Blanques (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un tractor va morir dijous a la tarda en una sortida de via al camí de la partida de Font Vella a les Borges Blanques (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Per causes que s'investiguen, el conductor de 70 anys va sortir de la via, el tractor va bolcar i finalment va acabar morint.
Els Mossos d'Esquadra van activar dues patrulles, els Bombers de la Generalitat quatre dotacions i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) quatre unitats.