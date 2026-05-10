Mor el conductor d'un tractor en un accident en un camí dels Omellons (Lleida)

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un tractor amb remolc ha mort aquest diumenge al matí després de sofrir un accident en un camí dels Omellons, a Lleida, ha informat el Servèi Català de Trànsit en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 9.10 hores, després que, per causes que ara s'investiguen, el tractor es precipités per un talús, provocant la defunció del conductor, un veí de la localitat de 79 anys.
Fins al lloc s'han activat quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i el suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).